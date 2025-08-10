尾田栄一郎さんによる漫画『ONE PIECE(ワンピース)』の祭典・「ONE PIECE DAY'25」が2025年8月9日(土)・10日(日)に東京ビッグサイトで開催され、そのメインステージイベント「Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』SPECIAL ステージ」で、シーズン2「INTO THE GRAND LINE」の初出し映像が解禁され、さらにシーズン3の制作も決定したことが明かされました。『ONE PIECE』シーズン2 初出し映像 - Netflix - YouTubeNetflixシリーズ『ON