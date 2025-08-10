ドジャースの大谷翔平選手が、メジャー3年連続となる40号ホームランを放ちました。【映像】打った瞬間、確信…大谷の40号HR本拠地でのブルージェイズ戦に1番指名打者で先発出場した大谷。5回の第3打席、打った瞬間、大谷も確信。センターバックスクリーンに飛び込む40号ソロホームラン。メジャー3年連続、4度目となる40号。ナ・リーグでホームラン数トップを走るフィリーズのシュワーバーに1本差に迫りました。（ANNニュース