タレントの和田アキ子が１０日、自身がＭＣを務める「アッコにおまかせ！」（ＴＢＳ系）に出演し、学歴詐称疑惑の静岡県伊東市の田久保真紀市長についてコメントした。田久保氏の学歴詐称疑惑をめぐり、百条委員会は再び卒業証書の提出と今月１３日に予定される証人尋問への出頭要請を決定。田久保氏は卒業証書の提出を拒否する一方、証人尋問の出頭について自身のＳＮＳで「出頭を前提に前向きに検討しております」と投稿した