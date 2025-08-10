◆女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、プロ８年目の鶴岡果恋（明治安田）は２位に終わり、初優勝を逃した。首位と４打差の８位から出て４バーディー、１ボギーの６９で通算８アンダー。優勝した河本結（リコー）と１打差で終えた。出だし１番と３番でバーディー奪取。７番で１つ落としたが、１２番、１３番で連続バ