中京７Ｒ・ＣＢＣ賞・Ｇ３・馬トク激走馬＝ワイドラトゥール２走前の愛知杯（中京・芝１４００メートル）は、前半３ハロン３２秒７の激流を利して後方３番手から直線大外から内の馬たちをのみ込み、１馬身半差の完勝。北村友一騎手は「４コーナーでの反応が良かった。瞬発力がこの馬の良さだと思います」と評価した。続くヴィクトリアマイル（１１着）ではスタートを決め、折り合いもついたが、伸びきれず。脚はたまっていたか