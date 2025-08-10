【キッチンアイテムお試しレポートVol.78】クックパッドニュースライターが、便利なキッチングッズをお試し！ 実際に使って便利なものだけをレポートします。 見た目がおしゃれ＆実用的！スリコのガラス鍋 今回は、3COINS（スリコ）のガラス鍋をご紹介します！ ガラス製のお鍋ってかわいいですよね。インテリア雑誌やおしゃれなキッチンを紹介したSNSの写真で時々見かけては「かわいいな〜」と憧れていました。しかし、買おう