【MLB】ドジャース 9−1 ブルージェイズ（8月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）【映像】大谷、“確信棒立ち”でホームランをお見送りの瞬間8月の月間打率.444はダテではなかった。ドジャースの大谷翔平投手はブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で貴重な追加点となる40号ソロホームランを放つと、その時のリアクションに注目が集まっている。オールスターMVPを獲得して