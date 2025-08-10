中層 高積雲【放射状雲】 放射状雲［ほうしゃじょううん］ radiatus ra別名［アブラハムの樹］ 遭遇チャンス：★★★ 射状に広がって見える 遠近効果の影響を受け、雲が放射状に広がって見える状態です。 比較的わかりやすいのは、波状雲のしま模様が縦に並んだ場合です。 模様は、実際にはほぼ平行に並んでいるのですが、遠近効果によって1点から扇形に広がったように見えます。ちなみに波状雲と放射状雲の2つ