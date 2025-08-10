「イースタン、西武−ヤクルト」（１０日、カーミニークフィールド）ヤクルト・青柳晃洋投手（３１）が移籍後、実戦で初登板初先発した。２回０／３で５４球を投げ３安打４四球３三振２失点。最速は１４２キロだった。初回は１死三塁のピンチを招くと山村に二塁打を浴びて先制点を献上。ただその後、スイッチが入ったのかセデーニョ、蛭間をいずれも変化球で２者連続空振り三振に仕留めた。二回は走者を出しながらも無失点。