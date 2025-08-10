シアトルが大興奮だ。アジア出身選手として初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５１）が９日（日本時間１０日）、本拠地Ｔ―モバイル・パークで開かれた永久欠番セレモニーに出席。イチロー氏は感謝を伝えるとともにトーク力抜群のスピーチで大観衆のハートを打ち抜いた。鳴りやまない歓声と拍手、エンドレス状態となったスタンディングオベーションがイチロー氏が残した功績を物語っていた。イチロー氏と同じ５１番をつ