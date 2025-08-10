【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アマチュア時代のライブ映像やバンド最古のデモテープの披露など、貴重な内容がファンを沸かせる！ 米米CLUBが8月8日に、“米米の日”を記念したトークショー『愛米座談会』を開催した。 この『愛米座談会』は、米米CLUBがデビュー前からライブを行っているバンドの原点である原宿クロコダイルにて、ファンクラブ会員約50名を迎えて実施。同時に、オンライン