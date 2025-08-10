女優の香椎由宇（38）が9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。前回出演時の反応について謝罪した。15年ぶり2回目の出演となる香椎は、番組冒頭で「今回、15年ぶりにまた連れていっていただけるということで、15年前の映像を見させていただいたんですけど、本当にその節は申し訳ございませんでした」と頭を下げた。15年前のヘビを首に掛けるロケの映像には「ヘビ大丈夫ですか？」と尋ねる番組スタッフに