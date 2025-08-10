10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は20年前の’05年９月２日号掲載の『男女３人を殺害した?異常性欲男?は「犯行小説」まで書いていた！ ?窒息フェチ?殺人鬼が告白した「50件の余罪」暴く』を紹介する。’05年２月に大阪府河内長野市の河原で20代の女性Aさんの遺体が発見された事件で８月５日、堺市の人材派遣会社社員・X