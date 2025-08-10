タレントの北斗晶（58）が8月8日、ブログを更新。初孫・寿々ちゃんの誕生日前日にホテルのプールを満喫する様子を披露した。【映像】北斗晶、初孫とホテルのプールを満喫2023年8月9日北斗の長男・佐々木健之介さん（26）と女子プロレスラーの凛（32）との間に誕生した寿々ちゃん。初孫を溺愛する北斗は、長男家族が住んでいたカナダをたびたび訪れていて、一緒に出かける様子や寿々ちゃんの顔出しショットなどを公開していた。