■女子プロゴルフ北海道 meijiカップ最終日（10日、北海道・札幌国際カントリークラブ 島松コース 6642ヤード パー72）海外メジャーの全英女子オープンを制し、米女子ツアー初優勝を飾った山下美夢有（24、花王）が、今季の国内ツアーに初出場。トップと5打差の15位から出た山下は、5バーディ、2ボギーのトータル「69」で回り、スコアを3つ上げて7アンダーの4位に入った。優勝したのは、河本結（26、RICOH）。15番でイーグルを奪