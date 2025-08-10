気象台は、午後1時55分に、大雨警報（土砂災害）を豊前市、筑紫野市、朝倉市、糸島市、那珂川市、久山町、小竹町、筑前町、東峰村、糸田町、福智町、築上町に発表しました。また洪水警報を福岡市、直方市、行橋市、香春町、福智町、苅田町、みやこ町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・豊前市、筑紫野市、朝倉市、糸島市、那珂川市、久山町などに発表 10日13:55時点福岡県では、土砂災害に警戒してください