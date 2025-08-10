ÂçÃ«¤¬40¹æ¤òÊü¤Á¡¢µåÃÄ¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë²÷µóÃ£À®¤À(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8·î9Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢5²ó°ì»à¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤ë40¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó55ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬9¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÂæ40¹æ¤Ë¾è¤»¤¿¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬³Î¿®¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÉÁûÁ³ÂçÃ«¤Î¤³¤Î°ìÈ¯¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó1