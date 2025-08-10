◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）前週の海外メジャー、ＡＩＧ全英女子オープン覇者で、首位と４打差の１５位から逆転を狙った山下美夢有（みゆう、花王）は５バーディー、２ボギーの６９で回り、通算７アンダーで２打及ばず４位だった。「前半すごいいい流れで来ていただけに、後半落としてしまって、上がりが悔しい感じだった」と振り