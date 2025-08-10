初日は大盛況の下に終演し、2日目に突入した＜LuckyFes’25＞。WING STAGEトップバッターはChilli Beans.だ。フレンズ（LuckyFes来場者）が手拍子して彼女たちの初出演を歓迎するなか、メンバーがステージに現れた。◆ライブ写真1曲目は「Raise」。徐々に力強くなるバンドサウンドが雄大な景色、高揚感溢れる物語を描き、ここから始まる音楽の航海を予感させた。ひたちなか市では朝から小雨が降ったり止んだりしていて、涼しい風が