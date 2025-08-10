最低賃金6%引き上げも「2020年代全国平均1500円」という目標は…厚生労働省の審議会で決まった最低賃金の引き上げ目安。【写真を見る】8月食品類1000品目以上値上げ調味料、乳製品、つゆ、レギュラーコーヒーなど6%という上げ幅は、第2次オイルショックによる物価高があった時以来、実に44年ぶりの大きさです。ここ30年では、1%を切る年もありました。新型コロナの影響で2020年度は落ち込んでいましたが、この3年で急激に引