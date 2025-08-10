10日午前11時半ごろ、鹿児島空港にイギリスの戦闘機Ｆ35Ｂが機材トラブルのため緊急着陸しました。戦闘機は誘導路に着陸し、止まった位置が飛行機の離着陸に影響がないか点検を行うため約20分の間、滑走路が閉鎖されました。この影響で鹿児島空港を発着する6便に遅れが生じました。