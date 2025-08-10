結婚を考える年齢になると、自分の収入で家計を支えられるのか気になる人も多いでしょう。相手が自分の年収を気にして結婚の話が進まないようだと、本気で転職を考えることがあるかもしれません。 本記事では、会社員が年収を増やすには、どういった業種に転職するのがいいか解説します。さらに、転職先として公務員の人気が高い理由や、夫婦の働き方も踏まえた年収の考え方なども紹介します。 年収は業種によってど