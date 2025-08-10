昨夜、熊本市西区で、女性が男に金品を要求される強盗未遂事件がありました。事件があったのは、熊本市西区池亀町の駐車場です。きのう午後７時５０分頃、パート従業員の４０代の女性から「凶器のようなものを持った男に脅された」と通報がありました。警察によりますと、女性が車に乗り込もうとしたところ、男が近づき、刃物のようなものを見せながら金品を要求してきたということです。女性が悲鳴をあげたため、男は何も取