俳優吉沢亮（31）が10日、大阪市内で主演映画「国宝」（李相日監督）の特大ヒット記念舞台あいさつに登壇した。公開から2カ月が過ぎたが、いまだ多くの観客を動員し、ロングラン上映中だ。興行収入は88億円を超え、100億円超えも射程圏内に入るなど、社会現象となっている。李監督は“国宝ブーム”の影響について「そんなに生活に影響はないですよ。ないよね」と笑顔で話すと、吉沢も「まったくないですよね」と応じた。一方で李監