趣味として気軽に始めた手作りアクセサリーの販売が思いのほか好評で、1年間の売上がついに100万円に到達。しかし、材料費や梱包（こんぽう）代などの必要経費が90万円かかると、実際に手元に残る利益はわずか10万円にとどまります。このようなケースでも、確定申告は必要なのでしょうか？ 本記事では、このようなケースを例に取り、「売上」と「所得」の違いや、所得税の確定申告が必要かどうかの判断基準