＜LuckyFes’25＞2日目。空が薄い雲に覆われていて、雨も降り始めたが、暑さが和らいでなかなか過ごしやすい。開演時間を迎え、RAINBOW STAGEのトップバッターとして登場したのは、声優・俳優・歌手として大活躍している宮野真守。待ちわびていた観客の歓声と手拍子が、スタートを告げる力強い号砲となった。◆ライブ写真「行けんのか？Are you ready？」と観客に呼びかけて「Magic」がスタート。マイクを握りしめながら歌い、4