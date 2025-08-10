元でんぱ組．incでタレントの最上もが（36）が10日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを披露した。「定期的にイメチェンしたい衝動に駆られてて」と書き出すと、赤のセミロングヘアで帽子をかぶり、手錠を手首に着けた、白と黒の囚人服のようなワンピース姿の自身のショットをアップ。「『あっ、髪伸ばして赤くしよう！やったことないかも！』て思ったら普通にやったことあった笑」と明かすと、「今読んで