俳優・吉沢亮（31）、李相日監督（51）が10日、大阪市内で映画「国宝」の特大ヒット記念舞台あいさつに登場。吉沢は「深く人の心に届く作品になるとずっと思ってました。深く刺さっている方がこれだけたくさんいることにビックリし、うれしく思っています」とファンに感謝した。6月6日に全国公開され、25年公開の実写映画興行収入No.1に。8月6日までの2カ月間の累計興行収入は88・2億円。観客動員も629万人を記録する大ヒット