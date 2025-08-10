◆ソフトバンク―日本ハム（10日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは本拠地で日本ハムとの首位攻防ラウンド第2戦。周東佑京がスタメンを外れ、10日の試合前練習ではグラウンドに姿を見せなかった。1番にはダウンズ、中堅には牧原大成が入った。先発はリバン・モイネロ。【ソフトバンクの日本ハム戦スタメン】1三ダウンズ2二川瀬晃3指近藤健介4一山川穂高5左柳町達6右山本恵大7