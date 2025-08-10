福岡管区気象台は10日午後0時52分、福岡県竜巻注意情報第1号を発表した。福岡地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっている。空の様子に注意。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努める。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意。この情報は、10日午後2時まで有効。