蒸しなすのキムチあえ（料理・小林まさみ、撮影・福尾美雪）【画像を見る】こちらもおいしい！ じゅわっとしみた甘酸っぱいタレが食欲をそそる「豚こまとなすの揚げびたし」下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。■うまみのあるキムチが調味料代わり蒸し