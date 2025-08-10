◇セ・リーグ広島―中日（2025年8月10日バンテリンD）広島・中村奨が快音を響かせた。「1番・中堅」で2試合ぶりに先発出場し、初回に松葉の直球を捉え、左翼席へ自身初となる先頭打者アーチを放った。「バッティングカウントだったので、（体が）前に出されないように意識して打ちにいきました。良い反応でうまく回転できたのでホームランになって良かった」7月6日の巨人戦以来、出場12試合ぶりの5号ソロで先制点をもた