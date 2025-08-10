札幌１１Ｒ・ＵＨＢ賞・馬トク激走馬＝ナムラアトム短距離重賞５勝のナムラクレアを半姉に持つ良血馬（父リアルインパクト）。４月の心斎橋Ｓ（３勝クラス、阪神・芝１４００メートル）は、４番手から内をロスなく回って直線外へ進路を取り、持続系の脚を使った。中間はファンタストクラブから移動した函館で調整。気配はすこぶる良好で、ここに向けて順調な仕上がりだ。オープン、洋芝２戦目での慣れが見込め、体も絞れそうな