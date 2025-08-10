アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の仲川瑠夏（２８）、真中まな（２６）、早瀬ノエル（２１）が１０日、都内で行われたモバイルバッテリーのレンタルサービス「ＣｈａｒｇｅＳＰＯＴ」“Ｕ２２割”キャンペーン発表会に出席した。「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」はアンバサダーに就任し、この日３人はメンバーカラーのＣｈａｒｇｅＳＰＯＴスタンドをデコレーション。スタンドは全国各地に配置される。真中は「