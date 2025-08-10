きょう午後1時37分山口県西部に活発な雨雲が連なる「線状降水帯」が発生し、同じような場所で非常に激しい雨が降り続いています。気象庁は、災害の危険度が急激に高まっているとして、緊急の情報を出し、土砂災害や川の氾濫、低い土地への浸水などに、厳重な警戒をするよう呼びかけています。