サバンナ高橋茂雄（49）が10日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11地45分）に生出演。人気の任天堂ゲーム機「Nintendo Switch2」を初回抽選販売で購入できたことについてコメントした。番組で、入手困難な「Nintendo Switch2」を初回抽選で引き当てたことをニュースボードで写真付きで報じられて「当たりました」とあらためてMC和田アキ子（75）に報告した。和田は「スゴいことでしょ？」と問いただすと、高橋は「いや、こ