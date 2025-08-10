対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。前線は11日にかけて停滞し、前線上の低気圧が10日夜から11日にかけて対馬海峡を通過する見込みです。このため熊本県では、11日夜にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。特に10日夜のはじめ頃から11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。10日の