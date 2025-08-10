グラビアアイドルの東雲うみが、8月9日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）に出演した“意外すぎる経緯”を明かし、元TOKIO・松岡昌宏を「すごい…！」と唸らせた。この日、ゲスト出演した東雲は、大学卒業後に商社へ就職、アイドルのマネージャーなどを経てグラビアデビューし、プラモデルを作るYouTubeでブレイク、デビュー