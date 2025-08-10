鹿児島県の霧島市と姶良市では、水源につながる配管が破損するなどして、あわせておよそ3万5000世帯で断水が続いています。 霧島市によりますと、10日午前10時時点で市内およそ2万戸で断水しているということです。福山町は配水管の修繕が完了し、10日午前に断水は解消しました。そのほかの地域の復旧はあす11日以降になる見通しです。 姶良市によりますと、10日午前10時時点で市内1万5000戸で断水しているということです。蒲生