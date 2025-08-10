英海軍のF35B戦闘機（中央）＝2021年9月10日午前11時半ごろ、鹿児島空港に使用届の出ていないイギリス軍のF35ステルス戦闘機1機が緊急着陸した。国土交通省鹿児島空港事務所によると、機材トラブルという。滑走路が約20分閉鎖され、民間機の発着に影響が出た。けが人はいない。イギリス軍は西太平洋に、F35を艦載した空母「プリンス・オブ・ウェールズ」を中心とする空母打撃群を派遣している。4〜12日の日程で、海上自衛隊や