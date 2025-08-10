FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さん、真中まなさん、早瀬ノエルさんが、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT®︎」の“U22割”キャンペーン発表会に登壇。イベント冒頭には、今月8月2日と3日に行われたデビュー3周年記念ライブ「FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-」について言及しました。 【写真を見る】【 ふるっぱー・ 仲川瑠夏 】3周年記念ライブを終え「頑張ってき