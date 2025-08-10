今月２日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシング興行に出場していた２選手が相次いで死去したことを受け、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）の安河内剛本部事務局長（６４）が１０日、都内で取材に応じた。リング禍が頻発している異常事態に「われわれとしては、できる限りの管理をしていったという風に思っていますけど、こうして２名の選手が亡くなる悲劇が起きたということで、管理者としての責任を痛感しています