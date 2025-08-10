9日、愛知県・名古屋市内のイオンシネマ名古屋茶屋にて、島崎遥香が主演を務め、ISSEIが共演するドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』（CBCテレビ／毎週木曜24時58分）の第3話、と第4話を放送に先駆けて上映するイベントが実施。島崎とISSEIも登壇し本作への思いなどを語った。【写真】撮影のため“ある食べ物”を半年以上我慢したと明かすISSEI本作は、“恋愛することが普通じゃない”という独自の世界観で描かれ