◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）【日本ハム】１（中）五十幡、２（左）松本剛、３（指）レイエス、４（三）郡司、５（一）マルティネス、６（右）万波、７（二）石井、８（捕）伏見、９（遊）奈良間、▽投＝伊藤【ソフトバンク】１（三）ダウンズ、２（二）川瀬、３（指）近藤、４（一）山川、５（左）柳町、６（右）山本、７（遊）野村、８（捕）海野、９（中）牧原大、▽投＝モイネ