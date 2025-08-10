【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■今を頑張る全ての人の背中をまっすぐ押すMVや楽曲の、制作の裏側に迫る！ Da-iCEが8月9日21時に、「2025夏の高校野球応援ソング／熱闘甲子園テーマソング」に起用されている最新曲「ノンフィクションズ」MVのBehind The Scenesを公開した。 8月4日に公開されたMVは、メンバーそれぞれが過去に経験のあるバスケ、サッカー、陸上、ブレイキンといったスポーツ