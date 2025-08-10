山口県内に出されている避難情報■避難指示【下関市】土砂災害警戒区域1万7488世帯3万9113人【長門市】全域1万5363世帯2万９9６9人【萩市】全域2万2153世帯4万1078人【宇部】2311世帯5959人【山陽小野田市】全域2万8756世帯５万８５４９人【阿武町】全域1480世帯２９４５人■高齢者等避難【防府市】5370世帯1万38１任【美祢市】1万424世帯2万687人