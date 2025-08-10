山口県内には新たに美祢市に土砂災害警戒が発表されました。午後1時30分現在、山口県に出されている土砂災害警戒情報の警戒対象地域は次のとおり下関市、宇部市、山口市、萩市、長門市、美祢市、山陽小野田市、阿武町です。