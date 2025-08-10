永久欠番セレモニー日本人として初の米野球殿堂入りしたイチロー氏（現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が9日（日本時間10日）、マリナーズの永久欠番セレモニーに臨んだ。英語でのスピーチでは、イチロー氏らしい冗談を飛ばす一幕が。米報道関係者はこの一言を発した場面に目を止め、笑わずにはいられなかった。現役時代の背番号「51」がマリナーズの永久欠番となったことを祝った記念式典。本拠地Tモバイル・パ