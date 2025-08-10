肥満のためにお腹がふくらんだと思っていたタイの女性の体内から８キログラムに達する卵巣嚢腫（のうしゅ）が発見された。タイのチャンネル７などによると、タイのサトゥーン県の３１歳の女性ラッチャナポーンさんは体内に巨大な嚢腫があることを知らずに数年間すごしてきた。ラッチャナポーンさんの家族は食習慣のためにラッチャナポーンさんの体重が増加したと考えていた。しかしその後ラッチャナポーンさんは息をするのも難しい