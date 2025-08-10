阿波おどりシーズンの開幕を告げる徳島県鳴門市の「初おどり」が９日、同市の鳴門公園千畳敷であった。市職員らでつくる「なると市連」のメンバー約２５人に加え、市の観光ＰＲを担う「鳴門うずしお大使」の２人も参加。大鳴門橋を背景に、笛や太鼓によるお囃子（はやし）「ぞめき」の音に合わせて軽快に踊った。見学した香川県善通寺市、中学２年の女子生徒（１３）は「楽しい気持ちになった。踊り手のそろった動きが印象に